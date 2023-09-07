Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Потужні вибухи в Сумах: деталі удару ворога arrow

Потужні вибухи в Сумах: деталі удару ворога

7 вересня 2023 00:36
оновлено: 00:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Сумах вночі 7 вересня: що відомо про удар РФ
Вибухи в нічному місті. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Потужні вибухи прозвучали в Сумах вночі, 7 вересня. РФ знову намагається завдати удару по Україні, в області оголошено повітряну тривогу, є ракетна небезпека.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

Вибухи в Сумах вночі 7 вересня

Оновлено 00:38. У Сумах було чути сильні вибухи, які прозвучали під час повітряної тривоги.

Оновити 00:40. Тим часом повітряна тривога оголошена в Сумській та Одеській області. У першій — ракетна небезпека, в іншій — загроза удару БпЛА.

Мапа повітряних тривог в Україні
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в середу, 6 вересня, армія РФ обстріляла ракетами Костянтинівку Донецької області. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Також ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський стверджує, що обстріл ринку у Костянтинівці є цілеспрямованим терактом із боку Росії. При цьому він уточнив, що особисто був у Костянтинівці та поінформований про те місце, яке стало мішенню для передбачуваних російських атак.

Додамо, що Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що внаслідок обстрілу Костянтинівки, що на Донеччині, 17 загиблих. Однак через те, що деякі тіла дуже понівечило, треба робити експертизи ДНК.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

None

Вартість пального знову зросте: до чого варто підготуватися

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз