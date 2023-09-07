Вибухи в Сумах вночі 7 вересня: що відомо про удар РФ

Вибухи в нічному місті. Фото: google.com

Потужні вибухи прозвучали в Сумах вночі, 7 вересня. РФ знову намагається завдати удару по Україні, в області оголошено повітряну тривогу, є ракетна небезпека.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Сумах вночі 7 вересня

Оновлено 00:38. У Сумах було чути сильні вибухи, які прозвучали під час повітряної тривоги.

Оновити 00:40. Тим часом повітряна тривога оголошена в Сумській та Одеській області. У першій — ракетна небезпека, в іншій — загроза удару БпЛА.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в середу, 6 вересня, армія РФ обстріляла ракетами Костянтинівку Донецької області. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Також ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський стверджує, що обстріл ринку у Костянтинівці є цілеспрямованим терактом із боку Росії. При цьому він уточнив, що особисто був у Костянтинівці та поінформований про те місце, яке стало мішенню для передбачуваних російських атак.

Додамо, що Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що внаслідок обстрілу Костянтинівки, що на Донеччині, 17 загиблих. Однак через те, що деякі тіла дуже понівечило, треба робити експертизи ДНК.