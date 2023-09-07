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В Одеській області вибухи: регіон атакують цілі ворога

7 вересня 2023 00:53
оновлено: 00:57
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Інна Буряк
редактор
В Одеській області вибухи: регіон атакують цілі ворога
Дим підіймається в повітря після вибуху. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В Одеській області вночі, 7 вересня, чути сильні вибухи. У регіоні внаслідок можливої атаки ворожими БпЛА оголошена повітряна тривога. Також є ймовірність, що цілі ворога намагається збити наша ППО.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 00:55. Вибухи прогриміли в Одеській області. Ймовірно ППО збиває ворожі цілі.

 

Оновлюється...

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