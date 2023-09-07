В Одеській області вибухи: регіон атакують цілі ворога
7 вересня 2023 00:53
оновлено: 00:57
Дим підіймається в повітря після вибуху. Фото: google.com
В Одеській області вночі, 7 вересня, чути сильні вибухи. У регіоні внаслідок можливої атаки ворожими БпЛА оголошена повітряна тривога. Також є ймовірність, що цілі ворога намагається збити наша ППО.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Читайте також:
Оновлено 00:55. Вибухи прогриміли в Одеській області. Ймовірно ППО збиває ворожі цілі.
Оновлюється...