В Одеській області вибухи: регіон атакують цілі ворога

Дим підіймається в повітря після вибуху. Фото: google.com

В Одеській області вночі, 7 вересня, чути сильні вибухи. У регіоні внаслідок можливої атаки ворожими БпЛА оголошена повітряна тривога. Також є ймовірність, що цілі ворога намагається збити наша ППО.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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