Воздушная тревога расползается по областям: угроза баллистики и БпЛА

Карта воздушной тревоги в Украине. Фото: alerts.in.ua

Карта Украины ночью, 7 сентября, снова "краснеет". Воздушная тревога, начавшаяся около 01:00, была объявлена в большинстве областях. Есть угроза удара БПЛА и применения баллистики.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 01:02. Воздушные силы сообщают об опасности удара БпЛА на Юге и угрозе применения баллистического вооружения на Востоке. Таким образом, враг пытается терроризировать Украину.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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