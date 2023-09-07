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Воздушная тревога расползается по областям: угроза баллистики и БпЛА

7 сентября 2023 00:59
обновлено: 01:05
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога расползается по областям: угроза баллистики и БпЛА
Карта воздушной тревоги в Украине. Фото: alerts.in.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Карта Украины ночью, 7 сентября, снова "краснеет". Воздушная тревога, начавшаяся около 01:00, была объявлена в большинстве областях. Есть угроза удара БПЛА и применения баллистики.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 01:02. Воздушные силы сообщают об опасности удара БпЛА на Юге и угрозе применения баллистического вооружения на Востоке. Таким образом, враг пытается терроризировать Украину.

Карта воздушной тревоги в Украине ночью 7 сентября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновляется...

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