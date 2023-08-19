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Повітряна тривога розрослася країною: загроза удару ракет

19 серпня 2023 04:35
оновлено: 04:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога розрослася країною: загроза удару ракет
Сили ППО збивають ракети. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вночі, 19 серпня, небезпека з "червоних" областей поширилася Україною й на східні та північні області. Таким чином повітряна тривога оголошена в багатьох областях, існує загроза удару ракет та застосування балістики.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 04:37. "Східні регіони — загроза застосування балістичного озброєння!" — повідомляють Повітряні сили. Також за словами захисників, є ракетна небезпека в Донецькій та Запорізькій областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 04:42. Україною пішли відбої тривог. За даними моніторингових каналів, відбувається дорозвідка повітряного простору.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 04:48. Паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про загрозу ударних БпЛА у Запорізькій, Дніпропетровській та Донецькій областях. Зокрема, трохи дронів лишилося на Хмельниччині.

Джерело: t.me/vanek_nikolaev

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