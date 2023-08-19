Повітряна тривога розрослася країною: загроза удару ракет

Сили ППО збивають ракети. Фото: google.com

Вночі, 19 серпня, небезпека з "червоних" областей поширилася Україною й на східні та північні області. Таким чином повітряна тривога оголошена в багатьох областях, існує загроза удару ракет та застосування балістики.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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Джерело: t.me/vanek_nikolaev

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