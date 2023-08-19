Воздушная тревога разрослась по стране: угроза удара ракет

Силы ПВО сбивают ракеты. Фото: google.com

Ночью, 19 августа, опасность из "красных" областей распространилась по Украине и на восточные и северные области. Таким образом, воздушная тревога объявлена во многих областях, существует угроза удара ракет и применения баллистики.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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Источник: t.me/vanek_nikolaev

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