По Україні знову оголосили повітряну тривогу: ракетна небезпека

МіГ-31К. Фото: росЗМІ

У п'ятницю, 25 серпня, по Україні вчетверте оголосили масштабну повітряну тривогу. Відомо про зліт винищувача з території РФ.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що зафіксовано зліт винищувача МІГ-31К. При цьому тут уточнили, що існує ракетна небезпека для всієї території України.

Повідомлення Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Станом на 21:42 карта повітряних тривог в Україні має такий вигляд:

Повітряна тривога в Україні 25 серпня. Фото: Карта повітряних тривог

Нагадаємо, минулої доби російські окупанти продовжували вести обстріл цивільного населення Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського і Куп'янського районів області. Сьогодні вранці о 06:30 ворог обстріляв с. Подоли Куп'янського району, де було поранено 59-річного мирного чоловіка.

Також ми писали, що вночі 24 серпня у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Росіяни вдарили містом ракетами.

Додамо, у середу, 23 серпня, російські окупанти атакували Сумську область. Ворожим ударом було зруйновано навчальний заклад.