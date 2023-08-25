Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Повітряна тривога в Україні: які області можуть атакувати ракети arrow

Повітряна тривога в Україні: які області можуть атакувати ракети

25 серпня 2023 23:31
оновлено: 23:50
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога ввечері:
ППО збиває ракети. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В Україні ввечері, 25 серпня, знову оголосили загрозу ракетного удару. Так, внаслідок зльоту російського винищувача МіГ-31К в країні оголошено повітряну тривогу, "почервоніли" всі області.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

Оновлено 23:33. Повітряні сили попереджають про загрозу ракетного удару через зліт ворожого бомбардувальника МіГ-31К.

Оновлено 23:35. Моніторингові канали нагадують, чим небезпечний Міг-31К.

"МіГ-31К — носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни", — йдеться в повідомленні.

Джерело: t.me/war_monitor

Оновлено 23:39. Тим часом у Харкові зафіксували БпЛА.

Джерело: t.me/kharkivlife

Оновлено 23:49. Україною пішли відбої повітряної тривоги.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлюється...

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Головні новини України 25 серпня: нова допомога для України та відставка голови ДСНС

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз