Повітряна тривога ввечері:

ППО збиває ракети. Фото: google.com

В Україні ввечері, 25 серпня, знову оголосили загрозу ракетного удару. Так, внаслідок зльоту російського винищувача МіГ-31К в країні оголошено повітряну тривогу, "почервоніли" всі області.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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"МіГ-31К — носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни", — йдеться в повідомленні.

Джерело: t.me/war_monitor

Оновлено 23:39. Тим часом у Харкові зафіксували БпЛА.

Джерело: t.me/kharkivlife

Оновлено 23:49. Україною пішли відбої повітряної тривоги.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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