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Воздушная тревога снова разрослась: чем собирается ударить враг

26 августа 2023 00:43
обновлено: 00:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога снова разрослась: чем собирается ударить враг
Баллистическая ракета в воздушном пространстве. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ночью, 26 августа, Украину снова пытаются атаковать ракетами. Таким образом, из-за угрозы баллистики по всей территории Украины расползалась воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 00:47. Воздушные силы предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения в ряде восточных и северных областей. В частности, "покраснели" Сумская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Киевская, Черниговская и Черкасская области.

Ранее о такой же опасности сообщалось в Донецкой области.

Обновляется...

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