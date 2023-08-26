Воздушная тревога снова разрослась: чем собирается ударить враг
26 августа 2023 00:43
обновлено: 00:48
Баллистическая ракета в воздушном пространстве. Фото: google.com
Ночью, 26 августа, Украину снова пытаются атаковать ракетами. Таким образом, из-за угрозы баллистики по всей территории Украины расползалась воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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Обновлено 00:47. Воздушные силы предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения в ряде восточных и северных областей. В частности, "покраснели" Сумская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Киевская, Черниговская и Черкасская области.
Ранее о такой же опасности сообщалось в Донецкой области.
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