Повітряна тривога в Україні вдень 18 серпня: ракетна небезпека

Зафіксовано зліт ворожого МіГ-31К

Сьогодні вдень, 18 серпня, в Україні оголосили повітряну тривогу. Наразі існує ракетна небезпека.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряна тривога

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що зафіксовано зліт ворожого МіГ-31К.

"Ракетна небезпека по всій території України", — йдеться у повідомленні.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі повітряну тривогу оголошено по всій території України:

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 17 серпня, російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Для чергової атаки ворог використовував ракети.

Також ми писали, що 16 серпня, російські терористи обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок ворожого удару загинув 18-річний юнак, ще четверо людей постраждали.