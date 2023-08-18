Повітряна тривога в Україні вдень 18 серпня: ракетна небезпека

Повітряна тривога в Україні: оголошено ракетну небезпеку
Сьогодні вдень, 18 серпня, в Україні оголосили повітряну тривогу. Наразі існує ракетна небезпека.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога
У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що зафіксовано зліт ворожого МіГ-31К.
"Ракетна небезпека по всій території України", — йдеться у повідомленні.
Наразі повітряну тривогу оголошено по всій території України:
Нагадаємо, 17 серпня, російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Для чергової атаки ворог використовував ракети.
Також ми писали, що 16 серпня, російські терористи обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок ворожого удару загинув 18-річний юнак, ще четверо людей постраждали.