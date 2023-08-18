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Воздушная тревога распространяется по Украине: какие области в опасности

18 августа 2023 23:50
обновлено: 00:14
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога распространяется по Украине: какие области в опасности
Беспилотник улетает в небе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Украине вечером, 18 августа, объявили об активности российской авиации и угрозе удара враждебными БПЛА. Таким образом, воздушная тревога охватила северные и восточные области в железные тиски.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 23:52. Воздушные силы сообщают об активности вражеской авиации на восточном направлении и опасности удара БпЛА.

Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 23:54. "Покраснела" значительная часть областей. Таким образом, воздушная тревога объявлена в Черниговской, Полтавской, Запорожской и других областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:58. Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщает об активности тактической авиации РФ.

"Угроза применения авиационного вооружения (КАБ/КАР) для переднего края Запорожской области" , - добавил он.

Источник: t.me/zoda_gov_ru

Обновлено 00:02. "Группы Шахидов двигаются с востока на запад, по границам Харьковской - Сумской и Полтавской - Черниговской областей" , - сообщают Воздушные силы.

Обновлено 00:13. Воздушная тревога распространилась еще на три области. Есть угроза применения врагов беспилотников.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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