Воздушная тревога распространяется по Украине: какие области в опасности
В Украине вечером, 18 августа, объявили об активности российской авиации и угрозе удара враждебными БПЛА. Таким образом, воздушная тревога охватила северные и восточные области в железные тиски.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Обновлено 23:52. Воздушные силы сообщают об активности вражеской авиации на восточном направлении и опасности удара БпЛА.
Обновлено 23:54. "Покраснела" значительная часть областей. Таким образом, воздушная тревога объявлена в Черниговской, Полтавской, Запорожской и других областях.
Обновлено 23:58. Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщает об активности тактической авиации РФ.
"Угроза применения авиационного вооружения (КАБ/КАР) для переднего края Запорожской области" , - добавил он.
Обновлено 00:02. "Группы Шахидов двигаются с востока на запад, по границам Харьковской - Сумской и Полтавской - Черниговской областей" , - сообщают Воздушные силы.
Обновлено 00:13. Воздушная тревога распространилась еще на три области. Есть угроза применения врагов беспилотников.
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