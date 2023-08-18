Воздушная тревога распространяется по Украине: какие области в опасности

Беспилотник улетает в небе. Фото: google.com

В Украине вечером, 18 августа, объявили об активности российской авиации и угрозе удара враждебными БПЛА. Таким образом, воздушная тревога охватила северные и восточные области в железные тиски.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Источник: t.me/kpszsu

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Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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"Угроза применения авиационного вооружения (КАБ/КАР) для переднего края Запорожской области" , - добавил он.

Источник: t.me/zoda_gov_ru

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Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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