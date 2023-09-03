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Повітряна тривога шириться Україною: куди летять безпілотники

3 вересня 2023 00:57
оновлено: 01:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога шириться Україною: куди летять безпілотники
Безпілотники летять у небі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Безпілотники, які запустила РФ ще ввечері, 2 вересня, таки долетіли до території України. Таким чином наразі оголошено повітряну тривогу в Херсонській, Миколаївській та інших областях.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 00:57. Про загрозу удару БпЛА Повітряні сили повідомляють у Миколаївській та Херсонській областях. Раніше про небезпеку заявили у Запорізькій області.

Повітряна тривога в південних областях України. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:01. "Загроза по мопедах — Одеська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська області", — повідомляє моніторинговий канал "Николаевский Ванек".

Курс польоту безпілотників. Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлено 01:06. Повітряні сили повідомляють про небезпеку застосування безпілотників в Одеській області.

"Група "Shahed" — у акваторії Чорного Моря. Прямують у напрямку півдня Одещини (курс може змінюватись)", — додали українські захисники.

Попередження про політ БпЛА в напрямку Одеської області. Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 01:23. Безпілотники на узбережжі Ізмаїльського району. Курс на Рені — Ізмаїл, Миколаївські і Одеську області.

Курс польоту безпілотників. Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлено 01:26. Закликають Ізмаїльський район пройти в укриття і в Одеській ОВА. Також там нагадують не знімати роботу українських захисників.

Допис очільника Одеської ОВА Олега Кіпера. Джерело: t.me/odeskaODA

Оновлено 01:29. Наразі повітряна тривога покрила південь країни.

Повітряна тривога в південних областях України. Фото: alerts.in.ua

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