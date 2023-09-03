Повітряна тривога шириться Україною: куди летять безпілотники

Безпілотники летять у небі. Фото: google.com

Безпілотники, які запустила РФ ще ввечері, 2 вересня, таки долетіли до території України. Таким чином наразі оголошено повітряну тривогу в Херсонській, Миколаївській та інших областях.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога в південних областях України. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:01. "Загроза по мопедах — Одеська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська області", — повідомляє моніторинговий канал "Николаевский Ванек".

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