Повітряна тривога шириться Україною: куди летять безпілотники
Безпілотники, які запустила РФ ще ввечері, 2 вересня, таки долетіли до території України. Таким чином наразі оголошено повітряну тривогу в Херсонській, Миколаївській та інших областях.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Оновлено 00:57. Про загрозу удару БпЛА Повітряні сили повідомляють у Миколаївській та Херсонській областях. Раніше про небезпеку заявили у Запорізькій області.
Оновлено 01:01. "Загроза по мопедах — Одеська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська області", — повідомляє моніторинговий канал "Николаевский Ванек".
Оновлено 01:06. Повітряні сили повідомляють про небезпеку застосування безпілотників в Одеській області.
"Група "Shahed" — у акваторії Чорного Моря. Прямують у напрямку півдня Одещини (курс може змінюватись)", — додали українські захисники.
Оновлено 01:23. Безпілотники на узбережжі Ізмаїльського району. Курс на Рені — Ізмаїл, Миколаївські і Одеську області.
Оновлено 01:26. Закликають Ізмаїльський район пройти в укриття і в Одеській ОВА. Також там нагадують не знімати роботу українських захисників.
Оновлено 01:29. Наразі повітряна тривога покрила південь країни.
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