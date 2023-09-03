Воздушная тревога распространяется по Украине: куда летят беспилотники

Беспилотники улетают в небе. Фото: google.com

Беспилотники, которые запустила РФ еще вечером, 2 сентября, долетели до территории Украины. Таким образом, сейчас объявлена воздушная тревога в Херсонской, Николаевской и других областях.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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