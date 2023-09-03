Воздушная тревога распространяется по Украине: куда летят беспилотники
Беспилотники, которые запустила РФ еще вечером, 2 сентября, долетели до территории Украины. Таким образом, сейчас объявлена воздушная тревога в Херсонской, Николаевской и других областях.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Обновлено 00:57. Об угрозе удара БПЛА Воздушные силы сообщают в Николаевской и Херсонской областях. Ранее об опасности заявили в Запорожской области.
Обновлено 01:01. "Угроза по мопедам - Одесская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская области" , - сообщает мониторинговый канал "Николаевский Ванек".
Обновлено 01:06. Воздушные силы сообщают об опасности применения беспилотников в Одесской области.
"Группа "Shahed" — в акватории Черного Моря. Следуют в направлении юга Одесщины (курс может меняться)" , — добавили украинские защитники.
Обновлено 01:23. Беспилотники на берегу Измаильского района. Курс на Рени – Измаил, Николаевские и Одесскую области.
Обновлено 01:26. Призывают Измаильский район пройти в укрытие и в Одесском ОВА. Также там напоминают не снимать работу украинских защитников.
Обновлено 01:29. В настоящее время воздушная тревога покрыла юг страны.
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