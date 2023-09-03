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Воздушная тревога распространяется по Украине: куда летят беспилотники

3 сентября 2023 00:57
обновлено: 01:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога распространяется по Украине: куда летят беспилотники
Беспилотники улетают в небе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Беспилотники, которые запустила РФ еще вечером, 2 сентября, долетели до территории Украины. Таким образом, сейчас объявлена воздушная тревога в Херсонской, Николаевской и других областях.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в южных областях Украины. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:01. "Угроза по мопедам - Одесская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская области" , - сообщает мониторинговый канал "Николаевский Ванек".

Курс полёта беспилотников. Источник: t.me/vanek_nikolaev

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"Группа "Shahed" — в акватории Черного Моря. Следуют в направлении юга Одесщины (курс может меняться)" , — добавили украинские защитники.

Предупреждение о полете БпЛА в направлении Одесской области. Источник: t.me/kpszsu

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Курс полёта беспилотников. Источник: t.me/vanek_nikolaev

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Обновлено 01:29. В настоящее время воздушная тревога покрыла юг страны.

Воздушная тревога в южных областях Украины. Фото: alerts.in.ua

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