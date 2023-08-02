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Повітряна тривога шириться Україною: куди рухаються БпЛА

2 серпня 2023 00:36
оновлено: 00:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога вночі 2 серпня: куди летять БпЛА
Безпілотники в небі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вночі, 2 серпня, в Україні оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки ворожих БпЛА. "Почервоніли" Київська, Чернігівська, Сумська та інші області.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога вночі 2 серпня

Оновлено 00:40. Наразі повітряна тривога оголошена в низці областей. У Повітряних силах попередили про рух безпілотників РФ на Захід із Сумщини.

Оновлено 00:42. Деякі київські пабліки повідомляють про рух БпЛА в напрямку Броварів та Києва.

Джерело: t.me/trybunabrovary

Оновлено 00:49. В МВС нагадують базові правила поведінки під час роботи ППО.

Джерело: t.me/mvs_ukraine

Оновлено 00:54. "Наразі загроза ударних БПЛА  на Київщині, Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині та Черкащині. Також група БПЛА рухається у акваторії Чорного моря!" — повідомляють моніторингові канали.

Оновлюється...

Нагадаємо, що ввечері, 1 серпня, виявлено пуск безпілотників у бік України. Також відомо приблизний час прибуття.

Також ми писали, що в Україні увечері 1 серпня оголосили масштабну повітряну тривогу. Існує загроза ракетного обстрілу по всій території України.

Додамо, що в Харківській області прозвучали вибухи ввечері, 1 серпня. До цього повідомляли про рух ворожих БпЛА в бік регіону.

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