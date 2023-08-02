Повітряна тривога вночі 2 серпня: куди летять БпЛА

Повітряна тривога шириться Україною: куди рухаються БпЛА
Вночі, 2 серпня, в Україні оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки ворожих БпЛА. "Почервоніли" Київська, Чернігівська, Сумська та інші області.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Повітряна тривога вночі 2 серпня
Оновлено 00:40. Наразі повітряна тривога оголошена в низці областей. У Повітряних силах попередили про рух безпілотників РФ на Захід із Сумщини.
Оновлено 00:42. Деякі київські пабліки повідомляють про рух БпЛА в напрямку Броварів та Києва.
Оновлено 00:49. В МВС нагадують базові правила поведінки під час роботи ППО.
Оновлено 00:54. "Наразі загроза ударних БПЛА на Київщині, Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині та Черкащині. Також група БПЛА рухається у акваторії Чорного моря!" — повідомляють моніторингові канали.
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Нагадаємо, що ввечері, 1 серпня, виявлено пуск безпілотників у бік України. Також відомо приблизний час прибуття.
Також ми писали, що в Україні увечері 1 серпня оголосили масштабну повітряну тривогу. Існує загроза ракетного обстрілу по всій території України.
Додамо, що в Харківській області прозвучали вибухи ввечері, 1 серпня. До цього повідомляли про рух ворожих БпЛА в бік регіону.