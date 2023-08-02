Воздушная тревога ночью 2 августа: куда летят БпЛА

Беспилотники в небе. Фото: google.com

Ночью, 2 августа, в Украине объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки враждебных БпЛА. "Покраснели" Киевская, Черниговская, Сумская и другие области.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Воздушная тревога ночью 2 августа

Обновлено 00:40. В настоящее время воздушная тревога объявлена в ряде областей. В Воздушных силах предупредили о движении беспилотников РФ на Запад из Сумской области.

Обновлено 00:42. Некоторые киевские паблики сообщают о движении БПЛА в направлении Броваров и Киева.

Источник: t.me/trybunabrovary

Обновлено 00:49. В МВД напоминают базовые правила поведения при работе ПВО.

Источник: t.me/mvs_ukraine

Обновлено 00:54. "Пока угроза ударных БпЛА на Киевщине, Сумщине, Черниговщине, Полтавщине и Черкасщине. Также группа БПЛА движется в акватории Черного моря!" — сообщают мониторинговые каналы.

Обновлено 01:09. По областям работает ПВО.

Обновлено 01:15. Воздушные силы сообщают об угрозе баллистического вооружения Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областям.

Источник: t.me/kpszsu

Обновляется...

Напомним, что вечером, 1 августа, обнаружен пуск беспилотников в сторону Украины. Также известно примерное время прибытия.

Также мы писали, что в Украине вечером 1 августа объявили масштабную воздушную тревогу. Существует угроза ракетных обстрелов по всей территории Украины.

В Харьковской области прозвучали взрывы вечером, 1 августа. До этого сообщали о движении враждебных БпЛА в сторону региона.