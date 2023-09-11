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Повітряна тривога шириться Україною: ракетна загроза

11 вересня 2023 08:59
оновлено: 09:22
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Повітряна тривога в Україні вранці 11 вересня: небезпека ракетного обстрілу
Пуск ракет 11 вересня. Фото ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Вранці, 11 вересня, у деяких областях Україні повторно оголосили повітряну тривогу. Стало відомо про загрозу ракетних обстрілів. 

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ. 

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Повітряна тривога 11 вересня

08:51 у Повітряних Силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння. 

Повітряна тривога в Україні 11 вересня
Повідомлення про тривогу. Фото: скриншот

08:45 керівник військової адміністрації Кривогу Рогу Олександр Вілкул повідомив про те, що до міста наближаються ракети. 

Повітряна тривога в Кривому Розі
Повідомлення Вілкула. Фото: скриншот

09:17 оголосили відбій повітряної тривоги. 

Повітряна тривога в Україні
Повідомлення про відбій. Фото: скриншот

Мапа тривог

Мапа повітряних тривог станом на 08:55. 

Повітряна тривога в Україні
Мапа тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, 11 вересня в Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях було оголошено повітряну тривогу. Вона пов'язана з загрозою застосування ворогом ударних БпЛА. 

Додамо, що під час ранкової повітряної тривоги в Кривому Розі пролунали вибухи. 

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