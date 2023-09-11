Повітряна тривога в Україні вранці 11 вересня: небезпека ракетного обстрілу

Пуск ракет 11 вересня. Фото ілюстративне: google

Вранці, 11 вересня, у деяких областях Україні повторно оголосили повітряну тривогу. Стало відомо про загрозу ракетних обстрілів.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

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Повітряна тривога 11 вересня

08:51 у Повітряних Силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Повідомлення про тривогу. Фото: скриншот

08:45 керівник військової адміністрації Кривогу Рогу Олександр Вілкул повідомив про те, що до міста наближаються ракети.

Повідомлення Вілкула. Фото: скриншот

09:17 оголосили відбій повітряної тривоги.

Повідомлення про відбій. Фото: скриншот

Мапа тривог

Мапа повітряних тривог станом на 08:55.

Мапа тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, 11 вересня в Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях було оголошено повітряну тривогу. Вона пов'язана з загрозою застосування ворогом ударних БпЛА.

Додамо, що під час ранкової повітряної тривоги в Кривому Розі пролунали вибухи.