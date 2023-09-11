Повітряна тривога в Україні вранці 11 вересня: небезпека ракетного обстрілу

Повітряна тривога шириться Україною: ракетна загроза
Вранці, 11 вересня, у деяких областях Україні повторно оголосили повітряну тривогу. Стало відомо про загрозу ракетних обстрілів.
Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
Повітряна тривога 11 вересня
08:51 у Повітряних Силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння.
08:45 керівник військової адміністрації Кривогу Рогу Олександр Вілкул повідомив про те, що до міста наближаються ракети.
09:17 оголосили відбій повітряної тривоги.
Мапа тривог
Мапа повітряних тривог станом на 08:55.
Нагадаємо, 11 вересня в Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях було оголошено повітряну тривогу. Вона пов'язана з загрозою застосування ворогом ударних БпЛА.
Додамо, що під час ранкової повітряної тривоги в Кривому Розі пролунали вибухи.