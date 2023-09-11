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Воздушная тревога распространяется по Украине: ракетная угроза

11 сентября 2023 08:59
обновлено: 09:22
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Воздушная тревога в Украине утром 11 сентября: опасность ракетного обстрела
Пуск ракеты 11 сентября. Фото иллюстративное: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Утром 11 сентября в некоторых областях Украины повторно объявили воздушную тревогу. Стало известно об угрозе ракетных обстрелов.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

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Воздушная тревога 11 сентября

08:51 в Воздушных Силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.

Воздушная тревога в Украине 11 сентября
Уведомление о тревоге. Фото: скриншот

08:45 руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о том, что к городу приближаются ракеты.

Воздушная тревога в Кривом Роге
Сообщение Вилкула. Фото: скриншот

09:17 объявили отбой воздушной тревоги. 

Воздушная тревога в Украине
Сообщение  об отбое воздушной тревоги. Фото: скриншот

Карта тревог

Карта воздушных тревог по состоянию на 08:55.

Воздушная тревога в Украине
Карта тревог. Фото: скриншот

Напомним, 11 сентября в Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой применения врагом ударных БПЛА.

Добавим, что во время утренней воздушной тревоги в Кривом Роге раздались взрывы.

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