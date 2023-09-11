Воздушная тревога в Украине утром 11 сентября: опасность ракетного обстрела

Пуск ракеты 11 сентября. Фото иллюстративное: google

Утром 11 сентября в некоторых областях Украины повторно объявили воздушную тревогу. Стало известно об угрозе ракетных обстрелов.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

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Воздушная тревога 11 сентября

08:51 в Воздушных Силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.

Уведомление о тревоге. Фото: скриншот

08:45 руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о том, что к городу приближаются ракеты.

Сообщение Вилкула. Фото: скриншот

09:17 объявили отбой воздушной тревоги.

Сообщение об отбое воздушной тревоги. Фото: скриншот

Карта тревог

Карта воздушных тревог по состоянию на 08:55.

Карта тревог. Фото: скриншот

Напомним, 11 сентября в Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой применения врагом ударных БПЛА.

Добавим, что во время утренней воздушной тревоги в Кривом Роге раздались взрывы.