Воздушная тревога в Украине утром 11 сентября: опасность ракетного обстрела

Воздушная тревога распространяется по Украине: ракетная угроза
Утром 11 сентября в некоторых областях Украины повторно объявили воздушную тревогу. Стало известно об угрозе ракетных обстрелов.
Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.
Воздушная тревога 11 сентября
08:51 в Воздушных Силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.
08:45 руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о том, что к городу приближаются ракеты.
09:17 объявили отбой воздушной тревоги.
Карта тревог
Карта воздушных тревог по состоянию на 08:55.
Напомним, 11 сентября в Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой применения врагом ударных БПЛА.
Добавим, что во время утренней воздушной тревоги в Кривом Роге раздались взрывы.