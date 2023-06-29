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Повітряна тривога у більшості областей України: знову загроза ракетного удару

29 червня 2023 02:55
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Лариса Голуб
Редактор
Повітряна тривога у вівторок, 27 червня
Постріл з ЗРК "С-300". Фото: російські ЗМІ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі, 29 червня, у більшості областей України вже вдруге лунає масштабна повітряна тривога. "Почервоніли" чимало областей.

Про це повідомляють моніторингові канали

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Повідомляється, що вночі, 29 червня, в Україні почали оголошувати повітряну тривогу.

Зараз мапа повітряних тривог країни виглядає так:

Нагадаємо, вночі, 29 червня у багатьох областях України лунала повітряна триіога. Повідомляли про вибухи у Харкові та Запоріжжі. 

Ми писали, що вночі 28 червня на частині території України оголошено масштабну повітряну тривогу. Також була загроза застосування ракет.

Також ми писали, що вночі, 28 червня, лунали вибухи в Черкаській області. За попередніми даним, працювала ППО.

Ще ми писали, що кількість загиблих у Краматорську зросла до 11. Наразі на місці влучання ворожої ракети продовжується рятувальна операція.

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