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Ворог за добу завдав по Україні понад 50 авіаударів, — Генштаб

29 червня 2023 06:55
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ворог за добу завдав по Україні понад 50 авіаударів, — Генштаб
Воїни ЗСУ виконують бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Триває 491 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Росія продовжує вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних Сил України. 

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Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 29 червня

Повідомляється, що протягом минулої доби російські окупанти завдали удару іранськими ударними БпЛА типу "Shahed". Наша протиповітряна оборона знищила шість дронів-камікадзе.

"Ворог завдав 2 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди", — йдеться в ранковому звіті Генштабу.

Також у Генштабі попереджають про високу ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України.

Нагадаємо, Сили оборони України наступають на позиції російських окупантів на трьох напрямках. На Бердянському та Бахмутському напрямках ЗСУ мають успіх і закріплюються на досягнутих рубежах. Зокрема, на південному фронті ЗСУ здобули певний успіх на напрямках Новодарівка — Приютине та Новоданилівка — Работине.

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