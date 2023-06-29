Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Воздушная тревога распространяется по Украине: угроза баллистического удара arrow

Воздушная тревога распространяется по Украине: угроза баллистического удара

29 июня 2023 06:57
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повітряна тривога вранці 29 червня
Воздушная тревога распространяется по Украине: угроза баллистического удара
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Утром, 29 июня, около 7 утра в Украине начала раздаваться воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Воздушная тревога 29 июня

Воздушные Силы Украины сообщают о вылете Ту-22м3.

В настоящее время под угрозой оказались:

  • Сумская,
  • Полтавская,
  • Харьковская,
  • Днепропетровская,
  • Донецкая область.

Напомним, в течение ночи, 29 июня, дважды раздавалась воздушная тревога. Сообщалось об угрозе лалистического удара.

Воздушные Силы Украины сообщали о взрывах в Запорожье и Харькове.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

None

Израиль — Украина — самый серьезный кризис в отношениях

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз