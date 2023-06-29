Повітряна тривога вранці 29 червня

Воздушная тревога распространяется по Украине: угроза баллистического удара

Утром, 29 июня, около 7 утра в Украине начала раздаваться воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога 29 июня

Воздушные Силы Украины сообщают о вылете Ту-22м3.

В настоящее время под угрозой оказались:

Сумская,

Полтавская,

Харьковская,

Днепропетровская,

Донецкая область.

Напомним, в течение ночи, 29 июня, дважды раздавалась воздушная тревога. Сообщалось об угрозе лалистического удара.

Воздушные Силы Украины сообщали о взрывах в Запорожье и Харькове.