Повітряна тривога вранці 29 червня

Воздушная тревога распространяется по Украине: угроза баллистического удара
29 июня 2023 06:57
Воздушная тревога распространяется по Украине: угроза баллистического удара
Утром, 29 июня, около 7 утра в Украине начала раздаваться воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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Воздушная тревога 29 июня
Воздушные Силы Украины сообщают о вылете Ту-22м3.
В настоящее время под угрозой оказались:
- Сумская,
- Полтавская,
- Харьковская,
- Днепропетровская,
- Донецкая область.
Напомним, в течение ночи, 29 июня, дважды раздавалась воздушная тревога. Сообщалось об угрозе лалистического удара.
Воздушные Силы Украины сообщали о взрывах в Запорожье и Харькове.