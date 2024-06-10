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Повітряна тривога стрімко поширилась Україною — у небезпеці низка областей

10 червня 2024 01:15
оновлено: 01:37
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Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога в ніч проти 10 червня — яка загроза
Ракета злітає в нічне небо. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 10 червня поширилась на значну частину областей, зокрема Полтавську, Черкаську, Кіровоградську, Миколаївську та інші. За даними моніторингових каналів, існує загроза застосування балістики.

Про це свідчить карта повітряних тривог.

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Так, згідно з мапою, "почервоніли" такі області:

  • Харківська (де є загроза застосування авіаційних засобів ураження);
  • Полтавська,
  • Черкаська,
  • Кіровоградська,
  • Дніпропетровська,
  • Миколаївська,
  • Херсонська.
Мапа повітряної тривоги в Україні в понеділок, 10 червня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

За попередньою інформацією, повітряна тривога в Україні пов'язана з загрозою застосування балістики.

Загроза балістики в ніч проти 10 червня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "РБК-Україна"

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський показав наслідки російських обстрілів Херсонської області за минулий тиждень. Він закликав союзників надати Україні ППО.

Також днями російські загарбники вчергове атакували Нікопольський район Дніпропетровської області дронами-камікадзе та артилерією.

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