Воздушная тревога в ночь на 10 июня — какая угроза

Воздушная тревога стремительно распространилась по Украине — в опасности ряд областей
Воздушная тревога в Украине сейчас 10 июня распространилась на значительную часть областей, в частности, Полтавскую, Черкасскую, Кировоградскую, Николаевскую и другие. По данным мониторинговых каналов существует угроза применения баллистики.
Об этом свидетельствует карта воздушных тревог.
Воздушная тревога в Украине 10 июня
Так, согласно карте, "покраснели" следующие области:
- Харьковская (где есть угроза применения авиационных средств поражения);
- Полтавская,
- Черкасская,
- Кировоградская,
- Днепропетровская,
- Николаевская,
- Херсонская.
По предварительной информации, воздушная тревога в Украине связана с угрозой применения баллистики.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский показал последствия российских обстрелов Херсонской области за прошлую неделю. Он призвал союзников предоставить Украине ПВО.
Также на днях российские захватчики в очередной раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области дронами-камикадзе и артиллерией.
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