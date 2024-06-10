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Воздушная тревога стремительно распространилась по Украине — в опасности ряд областей

10 июня 2024 01:15
обновлено: 01:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога в ночь на 10 июня — какая угроза
Ракета взлетает в ночное небо. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 10 июня распространилась на значительную часть областей, в частности, Полтавскую, Черкасскую, Кировоградскую, Николаевскую и другие. По данным мониторинговых каналов существует угроза применения баллистики.

Об этом свидетельствует карта воздушных тревог.

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Так, согласно карте, "покраснели" следующие области:

  • Харьковская (где есть угроза применения авиационных средств поражения);
  • Полтавская,
  • Черкасская,
  • Кировоградская,
  • Днепропетровская,
  • Николаевская,
  • Херсонская.
Карта воздушной тревоги в Украине в понедельник, 10 июня
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

По предварительной информации, воздушная тревога в Украине связана с угрозой применения баллистики.

Угроза баллистики в ночь на 10 июня
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "РБК-Украина"

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский показал последствия российских обстрелов Херсонской области за прошлую неделю. Он призвал союзников предоставить Украине ПВО.

Также на днях российские захватчики в очередной раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области дронами-камикадзе и артиллерией.

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