Повітряна тривога триває: яким областям загрожує ракетний обстріл
3 вересня 2023 04:26
оновлено: 04:52
Ракета злітає в небо. Фото: google.com
Повітряна тривога, що розпочалася вчора, 2 вересня, близько 23:45 триває досі. Наразі небезпека поширилася на Запорізьку та Донецьку області, де попереджають про загрозу ракетного удару.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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Оновлено 04:29. "Донецька, Запорізька області — ракетна небезпека", — повідомляють Повітряні сили.
Оновлено 04:50. Пішли відбої тривог. "Червоними" залишаються Запорізька та Донецька області. Там небезпека досі триває.
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