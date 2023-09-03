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Повітряна тривога триває: яким областям загрожує ракетний обстріл

3 вересня 2023 04:26
оновлено: 04:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога триває: яким областям загрожує ракетний обстріл
Ракета злітає в небо. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога, що розпочалася вчора, 2 вересня, близько 23:45 триває досі. Наразі небезпека поширилася на Запорізьку та Донецьку області, де попереджають про загрозу ракетного удару.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 04:29. "Донецька, Запорізька області — ракетна небезпека", — повідомляють Повітряні сили.

Оновлено 04:50. Пішли відбої тривог. "Червоними" залишаються Запорізька та Донецька області. Там небезпека досі триває.

Повітряна тривога в Запорізькій та Донецькій областях. Фото: alerts.in.ua

Оновлюється...

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