Воздушная тревога продолжается: каким областям грозит ракетный обстрел
3 сентября 2023 04:26
обновлено: 04:52
Ракета взлетает в небо. Фото: google.com
Начавшаяся вчера воздушная тревога 2 сентября около 23:45 продолжается до сих пор. Пока опасность распространилась на Запорожскую и Донецкую области, где предупреждают об угрозе ракетного удара.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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Обновлено 04:29. "Донецкая, Запорожская области - ракетная опасность" , - сообщают Воздушные силы.
Обновлено 04:50. Последовали отбои тревог. "Красными" остаются Запорожская и Донецкая области. Там опасность все еще продолжается.
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