Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Воздушная тревога продолжается: каким областям грозит ракетный обстрел arrow

Воздушная тревога продолжается: каким областям грозит ракетный обстрел

3 сентября 2023 04:26
обновлено: 04:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога продолжается: каким областям грозит ракетный обстрел
Ракета взлетает в небо. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Начавшаяся вчера воздушная тревога 2 сентября около 23:45 продолжается до сих пор. Пока опасность распространилась на Запорожскую и Донецкую области, где предупреждают об угрозе ракетного удара.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Обновлено 04:29. "Донецкая, Запорожская области - ракетная опасность" , - сообщают Воздушные силы.

Обновлено 04:50. Последовали отбои тревог. "Красными" остаются Запорожская и Донецкая области. Там опасность все еще продолжается.

Воздушная тревога в Запорожской и Донецкой областях. Фото: alerts.in.ua

Обновляется...

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

None

Кровавый след россиян и формула мира Зеленского: о чем будут говорить в ООН. Интервью с Кислицей

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз