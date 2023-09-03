Воздушная тревога продолжается: каким областям грозит ракетный обстрел

Ракета взлетает в небо. Фото: google.com

Начавшаяся вчера воздушная тревога 2 сентября около 23:45 продолжается до сих пор. Пока опасность распространилась на Запорожскую и Донецкую области, где предупреждают об угрозе ракетного удара.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 04:29. "Донецкая, Запорожская области - ракетная опасность" , - сообщают Воздушные силы.

Обновлено 04:50. Последовали отбои тревог. "Красными" остаются Запорожская и Донецкая области. Там опасность все еще продолжается.

Воздушная тревога в Запорожской и Донецкой областях. Фото: alerts.in.ua

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