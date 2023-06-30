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Повітряна тривога у кількох областях України: атака дронів

30 червня 2023 00:04
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Лариса Голуб
Редактор
Повітряна тривога в Україні 30 червня
Повітряна тривога у Києві. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі, 30 червня, в Україні почала лунати сирена повітряної тривоги. "Почервоніли" чимало областей. 

Про це повідомляють моніторингові канали у Telegram.

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Повітряна тривога в Україні 30 червня

Повітряна тривога шириться Україною. Вона почала лунати опівночі. Повітряні Сили України повідомляють про загрозу атаки дронів.

Повідомляється, що під загрозою Запорізька та Дніпропетровська області.

Наразі мапа повітряних тривог в Україні виглядає таким чином:

Нагадаємо, минулої ночі ворог також не давав Україні спокою. Кілька разів по всій країні оголошувалася повітряна тривога. Повітряні Сили України повідомляли про загрозу балістичної атаки.

У кількох регіонах лунали вибухи. Зокрема, у Запоріжжі та Харкові. Противник застосував 6 зенітних керованих ракет С-300 по об’єктах цивільної інфраструктури. Добре працювала українська ППО.

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