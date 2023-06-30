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Воздушная тревога в нескольких областях Украины: атака дронов

30 июня 2023 00:04
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Воздушная тревога в Украине 30 июня
Воздушная тревога в Киеве. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ночью, 30 июня, в Украине начала раздаваться сирена воздушной тревоги. "Покраснело" немало областей.

Об этом сообщают мониторинговые каналы в Telegram.

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Воздушная тревога в Украине 30 июня

Воздушная тревога распространяется по Украине. Она начала раздаваться в полночь. Воздушные Силы Украины сообщают об угрозе атаки дронов.

Сообщается, что находится под угрозой Запорожская и Днепропетровская области.

Пока карта воздушных тревог в Украине выглядит следующим образом:

Напомним, минувшей ночью враг также не давал Украине покоя. Несколько раз по всей стране объявлялась воздушная тревога . Воздушные Силы Украины сообщали об угрозе баллистической атаки.

В нескольких регионах раздавались взрывы. В частности, в Запорожье и в Харькове. Противник применил 6 зенитных управляемых ракет С-300 по объектам гражданской инфраструктуры. Хорошо работала украинская ПВО.

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