Воздушная тревога в Киеве. Фото: REUTERS

Ночью, 30 июня, в Украине начала раздаваться сирена воздушной тревоги. "Покраснело" немало областей.

Об этом сообщают мониторинговые каналы в Telegram.

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Воздушная тревога в Украине 30 июня

Воздушная тревога распространяется по Украине. Она начала раздаваться в полночь. Воздушные Силы Украины сообщают об угрозе атаки дронов.

Сообщается, что находится под угрозой Запорожская и Днепропетровская области.

Пока карта воздушных тревог в Украине выглядит следующим образом:

Напомним, минувшей ночью враг также не давал Украине покоя. Несколько раз по всей стране объявлялась воздушная тревога . Воздушные Силы Украины сообщали об угрозе баллистической атаки.

В нескольких регионах раздавались взрывы. В частности, в Запорожье и в Харькове. Противник применил 6 зенитных управляемых ракет С-300 по объектам гражданской инфраструктуры. Хорошо работала украинская ПВО.