Потужні вибухи у Запоріжжі: загроза балістичної зброї
Вночі 29 червня прогриміли вибухи у Запоріжжі. Наразі в Україні триває повітряна тривога.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Потужні вибухи у Запоріжжі 29 червня
Місцеві пабліки повідомляють про вибухи у Запоріжжі.
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Також повідомляється, що загроза балістики поширилася на:
- Сумську,
- Полтавську,
- Харківську,
- Дніпропетровську,
- Херсонську,
- Донецьку області.
Мапа повітряних тривог наразі виглядає так:
Нагадаємо, вночі 28 червня на частині території України оголошено масштабну повітряну тривогу. Також була загроза застосування ракет.
Також ми писали, що вночі, 28 червня, лунали вибухи в Черкаській області. За попередніми даним, працювала ППО.
Ще ми писали, що кількість загиблих у Краматорську зросла до 11. Наразі на місці влучання ворожої ракети продовжується рятувальна операція.