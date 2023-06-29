Потужні вибухи у Запоріжжі: загроза балістичної зброї

Потужні вибухи від російських обстрілів. Фото: ДСНС України

Вночі 29 червня прогриміли вибухи у Запоріжжі. Наразі в Україні триває повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Потужні вибухи у Запоріжжі 29 червня

Місцеві пабліки повідомляють про вибухи у Запоріжжі.

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Також повідомляється, що загроза балістики поширилася на:

Сумську,

Полтавську,

Харківську,

Дніпропетровську,

Херсонську,

Донецьку області.

Мапа повітряних тривог наразі виглядає так:

Нагадаємо, вночі 28 червня на частині території України оголошено масштабну повітряну тривогу. Також була загроза застосування ракет.

Також ми писали, що вночі, 28 червня, лунали вибухи в Черкаській області. За попередніми даним, працювала ППО.

Ще ми писали, що кількість загиблих у Краматорську зросла до 11. Наразі на місці влучання ворожої ракети продовжується рятувальна операція.