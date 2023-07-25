Повітряна тривога вночі 25 липня: загроза удару РФ

Ракета злітає в небо. Фото: google.com

Повітряна тривога продовжує ширитися Україною. Так, вночі, 25 липня, "почервоніла" Київська та значна частина інших областей. На Сході є загроза балістики, а в інших регіонах — загроза БпЛА.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога вночі 25 липня

Оновлено 01:46. Повітряна тривога шириться Україною. Так,

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:56. "Схід України — загроза застосування балістичного озброєння", — повідомляють Повітряні сили.

Також оголошено повітряну тривогу в Києві.

Оновлено 02:00. У МВС нагадують не знімати та не публікувати роботу засобів ППО, а також наводять низку інших правил.

Джерело: t.me/mvs_ukraine

Оновлено 02:05. Є загроза застосування Росією ударних безпілотників для Києва, як повідомляє очільник КМВА Сергій Попко.

Джерело: t.me/VA_Kyiv

Також є така ж небезпека для Одеської та Миколаївської областей, як попереджають Повітряні сили.

Оновлено 02:15. Наразі актуальна мапа повітряних тривог.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:28. "Житомирська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", — повідомляють Повітряні сили.

Оновлено 02:37. У Вінницькій області теж небезпека ворожої атаки, як попереджають Повітряні сили.

Джерело: t.me/kpszsu

Нагадаємо, що вночі, 25 липня, в Україні повторно оголошена повітряна тривога. Так, почервоніли Сумська, Полтавська, Черкаська, Дніпропетровська та інші області.

Також ми писали, що в Сумській області вночі, 25 липня, пролунали вибухи. Попередньо, працює ППО.

Додамо, що прогриміли вибухи в Херсоні вночі, 25 липня. Наразі в області не оголошено повітряну тривогу.