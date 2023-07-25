Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Повітряна тривога в Києві та інших регіонах: загроза БпЛА та балістичних ракет arrow

Повітряна тривога в Києві та інших регіонах: загроза БпЛА та балістичних ракет

25 липня 2023 01:44
оновлено: 02:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога вночі 25 липня: загроза удару РФ
Ракета злітає в небо. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога продовжує ширитися Україною. Так, вночі, 25 липня, "почервоніла" Київська та значна частина інших областей. На Сході є загроза балістики, а в інших регіонах — загроза БпЛА.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

Повітряна тривога вночі 25 липня

Оновлено 01:46. Повітряна тривога шириться Україною. Так, 

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:56. "Схід України — загроза застосування балістичного озброєння", — повідомляють Повітряні сили.

Також оголошено повітряну тривогу в Києві.

Оновлено 02:00. У МВС нагадують не знімати та не публікувати роботу засобів ППО, а також наводять низку інших правил.

Джерело: t.me/mvs_ukraine

Оновлено 02:05. Є загроза застосування Росією ударних безпілотників для Києва, як повідомляє очільник КМВА Сергій Попко.

Джерело: t.me/VA_Kyiv

Також є така ж небезпека для Одеської та Миколаївської областей, як попереджають Повітряні сили. 

Оновлено 02:15. Наразі актуальна мапа повітряних тривог.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:28. "Житомирська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", — повідомляють Повітряні сили.

Оновлено 02:37. У Вінницькій області теж небезпека ворожої атаки, як попереджають Повітряні сили.

Джерело: t.me/kpszsu

Нагадаємо, що вночі, 25 липня, в Україні повторно оголошена повітряна тривога. Так, почервоніли Сумська, Полтавська, Черкаська, Дніпропетровська та інші області.

Також ми писали, що в Сумській області вночі, 25 липня, пролунали вибухи. Попередньо, працює ППО.

Додамо, що прогриміли вибухи в Херсоні вночі, 25 липня. Наразі в області не оголошено повітряну тривогу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як Борис Тодуров рятував серця під світлом ліхтаря

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

00:43 "Це моя бабуся": ухилянти вигадали новий спосіб перетину кордону

08:50 Лунін змінить "Реал" на відомий клуб з іншої країни

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз