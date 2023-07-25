Повітряна тривога вночі 25 липня: загроза удару РФ

Повітряна тривога в Києві та інших регіонах: загроза БпЛА та балістичних ракет
Повітряна тривога продовжує ширитися Україною. Так, вночі, 25 липня, "почервоніла" Київська та значна частина інших областей. На Сході є загроза балістики, а в інших регіонах — загроза БпЛА.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Повітряна тривога вночі 25 липня
Оновлено 01:46. Повітряна тривога шириться Україною. Так,
Оновлено 01:56. "Схід України — загроза застосування балістичного озброєння", — повідомляють Повітряні сили.
Також оголошено повітряну тривогу в Києві.
Оновлено 02:00. У МВС нагадують не знімати та не публікувати роботу засобів ППО, а також наводять низку інших правил.
Оновлено 02:05. Є загроза застосування Росією ударних безпілотників для Києва, як повідомляє очільник КМВА Сергій Попко.
Також є така ж небезпека для Одеської та Миколаївської областей, як попереджають Повітряні сили.
Оновлено 02:15. Наразі актуальна мапа повітряних тривог.
Оновлено 02:28. "Житомирська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", — повідомляють Повітряні сили.
Оновлено 02:37. У Вінницькій області теж небезпека ворожої атаки, як попереджають Повітряні сили.
Нагадаємо, що вночі, 25 липня, в Україні повторно оголошена повітряна тривога. Так, почервоніли Сумська, Полтавська, Черкаська, Дніпропетровська та інші області.
Також ми писали, що в Сумській області вночі, 25 липня, пролунали вибухи. Попередньо, працює ППО.
Додамо, що прогриміли вибухи в Херсоні вночі, 25 липня. Наразі в області не оголошено повітряну тривогу.