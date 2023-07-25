Вибухи в Херсоні вночі 25 липня: атака на Південь

У Херсоні вибухи: РФ атакує Південь
Прогриміли вибухи в Херсоні вночі, 25 липня. Наразі в області не оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи в Херсоні вночі 25 липня
Оновлено 01:08. Вибухи пролунали в Херсоні.
Оновлено 01:11. Актуальна мапа повітряних тривог.
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Нагадаємо, що в Сумській області вночі, 25 липня, пролунали вибухи. Попередньо, працює ППО.
Також ми повідомляли, що вночі, 25 липня, в Україні повторно оголошена повітряна тривога. Так, почервоніли Сумська, Полтавська, Черкаська, Дніпропетровська та інші області.
Додамо, що ввечері, 24 липня, в низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Була загроза атаки винищувачів-ракетоносіїв із російського кордону.