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Повітряна тривога в низці областей: загроза балістики та БпЛА

4 вересня 2023 02:13
оновлено: 02:19
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Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога в низці областей: загроза балістики та БпЛА
Ракета летить повітряним простором. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряні сили попереджають про загрозу застосування балістики вночі, 4 вересня, в низці східних областей. Таким чином повітряна тривога оголошена в Полтавській, Харківській, Дніпропетровській та інших областях. На Одещині — загроза атаки БпЛА.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 02:17. Повітряні сили повідомляють про загрозу балістики в Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Оновлено 02:18. "Ізмаїльський район, наголошую на необхідності перебувати всім у безпечних місцях!", — підкреслив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Також він закликає не знімати роботу сил ППО.

Джерело: t.me/odeskaODA

Оновлюється...

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