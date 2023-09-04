Повітряна тривога в низці областей: загроза балістики та БпЛА
Повітряні сили попереджають про загрозу застосування балістики вночі, 4 вересня, в низці східних областей. Таким чином повітряна тривога оголошена в Полтавській, Харківській, Дніпропетровській та інших областях. На Одещині — загроза атаки БпЛА.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Оновлено 02:17. Повітряні сили повідомляють про загрозу балістики в Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
Оновлено 02:18. "Ізмаїльський район, наголошую на необхідності перебувати всім у безпечних місцях!", — підкреслив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Також він закликає не знімати роботу сил ППО.
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