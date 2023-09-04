Воздушная тревога в ряде областей: угроза баллистики и БпЛА

Ракета летит воздушным пространством. Фото: google.com

Воздушные силы предупреждают об угрозе применения баллистики ночью, 4 сентября, в ряде восточных областей. Таким образом, воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и других областях. В Одесской области — угроза атаки БпЛА.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 02:17. Воздушные силы сообщают об угрозе баллистики в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Обновлено 02:18. "Измаильский район, подчеркиваю необходимость находиться всем в безопасных местах!" , - подчеркнул глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Также он призывает не снимать работу сил ПВО.

Источник: t.me/odeskaODA

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