Воздушная тревога в ряде областей: угроза баллистики и БпЛА
Воздушные силы предупреждают об угрозе применения баллистики ночью, 4 сентября, в ряде восточных областей. Таким образом, воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и других областях. В Одесской области — угроза атаки БпЛА.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Обновлено 02:17. Воздушные силы сообщают об угрозе баллистики в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
Обновлено 02:18. "Измаильский район, подчеркиваю необходимость находиться всем в безопасных местах!" , - подчеркнул глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Также он призывает не снимать работу сил ПВО.
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