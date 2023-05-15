Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Повітряна тривога в окремих областях України arrow

Повітряна тривога в окремих областях України

15 травня 2023 00:30
оновлено: 01:31
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога в окремих областях України
Термінова новина
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Україною знову шириться тривога. Наразі, "почервоніли" Харківська, Полтавська, Миколаївська та Дніпропетровська області.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

00:32. Інформують про тривогу на Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині та Дніпропетровщині.

"Загроза застосування наземних пускових комплексів ОТРК/ЗРК зі Сходу", — зазначають моніторингові канали.

Повітряна тривога в Україні 15 травня. Фото: alerts.in.ua

00:56. Зазначають, що на Сумщині помітили рух невстановленої цілі, вірогідно БпЛА.

01:23. Відбої пролунали у Миколаївській та Херсонській областях.

Повітряна тривога в Україні 15 травня. Фото: alerts.in.ua

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB