Повітряна тривога в окремих областях України
15 травня 2023 00:30
оновлено: 01:31
Термінова новина
Україною знову шириться тривога. Наразі, "почервоніли" Харківська, Полтавська, Миколаївська та Дніпропетровська області.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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"Загроза застосування наземних пускових комплексів ОТРК/ЗРК зі Сходу", — зазначають моніторингові канали.
00:56. Зазначають, що на Сумщині помітили рух невстановленої цілі, вірогідно БпЛА.
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