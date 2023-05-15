Воздушная тревога в отдельных областях Украины

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По Украине снова ширится тревога. Пока "покраснели" Харьковская, Полтавская, Николаевская и Днепропетровская области.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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00:32 . Информируют о тревоге в Харьковской, Полтавской, Николаевской и Днепропетровской областях.

"Угроза применения наземных пусковых комплексов ОТРК/ЗРК с Востока", - отмечают мониторинговые каналы.

Воздушная тревога в Украине 15 мая. Фото: alerts.in.ua

00:56 . Отмечают, что в Сумской области заметили движение неустановленной цели, вероятно БпЛА.

01:23 . Отбои раздались в Николаевской и Херсонской областях.