Воздушная тревога в отдельных областях Украины
15 мая 2023 00:30
обновлено: 01:31
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По Украине снова ширится тревога. Пока "покраснели" Харьковская, Полтавская, Николаевская и Днепропетровская области.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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00:32 . Информируют о тревоге в Харьковской, Полтавской, Николаевской и Днепропетровской областях.
"Угроза применения наземных пусковых комплексов ОТРК/ЗРК с Востока", - отмечают мониторинговые каналы.
00:56 . Отмечают, что в Сумской области заметили движение неустановленной цели, вероятно БпЛА.
01:23 . Отбои раздались в Николаевской и Херсонской областях.