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Снайпери ССО показали потужні кадри "полювання" на окупантів біля Бахмута

14 травня 2023 21:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Снайпери ССО показали потужні кадри "полювання" на окупантів біля Бахмута
Снайпер Сил спеціальних операцій. Фото: facebook.com/usofcom
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові показали, як їм вдалося знищити російських окупантів у районі міста Бахмут Донецької області. Загалом було ліквідовано 12 загарбників.

Про це повідомляє командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

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"Привидами Бахмута" знищено 12 одиниць живої сили противника. В районі Бахмута снайперами Сил спеціальних операцій виявлено скупчення окупантів", — йдеться у повідомленні.

Військові розповіли, що внаслідок вогневого ураження було знищено 12 цілей із 15.

Нагадаємо, українські військові продовжують рухатись вперед на Бахмутському напрямку в районах передмістя. Сьогодні, 14 травня, ЗСУ захопили понад десять позицій окупантів.

Також ми писали, що у Росії скаржаться на загибель двох полковників. Зазначається, що українські військові "ліквідували" їх під бої на околицях Бахмута.

Додамо, Генеральний штаб повідомив, що Збройні сили України відбили численні атаки окупантів у районі Мар’їнки. Також за їхніми словами, окупанти вели безуспішні наступальні дії в самому Бахмуті. Експерти ISW опублікували карти ситуації на фронті 13 травня.

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