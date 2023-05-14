Снайпери ССО показали потужні кадри "полювання" на окупантів біля Бахмута

Снайпер Сил спеціальних операцій. Фото: facebook.com/usofcom

Українські військові показали, як їм вдалося знищити російських окупантів у районі міста Бахмут Донецької області. Загалом було ліквідовано 12 загарбників.

Про це повідомляє командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

Читайте також:

Ліквідація окупантів біля Бахмута

"Привидами Бахмута" знищено 12 одиниць живої сили противника. В районі Бахмута снайперами Сил спеціальних операцій виявлено скупчення окупантів", — йдеться у повідомленні.

Військові розповіли, що внаслідок вогневого ураження було знищено 12 цілей із 15.

Нагадаємо, українські військові продовжують рухатись вперед на Бахмутському напрямку в районах передмістя. Сьогодні, 14 травня, ЗСУ захопили понад десять позицій окупантів.

Також ми писали, що у Росії скаржаться на загибель двох полковників. Зазначається, що українські військові "ліквідували" їх під бої на околицях Бахмута.

Додамо, Генеральний штаб повідомив, що Збройні сили України відбили численні атаки окупантів у районі Мар’їнки. Також за їхніми словами, окупанти вели безуспішні наступальні дії в самому Бахмуті. Експерти ISW опублікували карти ситуації на фронті 13 травня.