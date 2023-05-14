Снайпери ССО показали потужні кадри "полювання" на окупантів біля Бахмута
Українські військові показали, як їм вдалося знищити російських окупантів у районі міста Бахмут Донецької області. Загалом було ліквідовано 12 загарбників.
Про це повідомляє командування Сил спеціальних операцій ЗС України.
Ліквідація окупантів біля Бахмута
"Привидами Бахмута" знищено 12 одиниць живої сили противника. В районі Бахмута снайперами Сил спеціальних операцій виявлено скупчення окупантів", — йдеться у повідомленні.
Військові розповіли, що внаслідок вогневого ураження було знищено 12 цілей із 15.
Нагадаємо, українські військові продовжують рухатись вперед на Бахмутському напрямку в районах передмістя. Сьогодні, 14 травня, ЗСУ захопили понад десять позицій окупантів.
Також ми писали, що у Росії скаржаться на загибель двох полковників. Зазначається, що українські військові "ліквідували" їх під бої на околицях Бахмута.
Додамо, Генеральний штаб повідомив, що Збройні сили України відбили численні атаки окупантів у районі Мар’їнки. Також за їхніми словами, окупанти вели безуспішні наступальні дії в самому Бахмуті. Експерти ISW опублікували карти ситуації на фронті 13 травня.