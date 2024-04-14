Повітряна тривога в Україні вночі 14 квітня, які області

Повітряна тривога в Україні — де у небі ворожа авіація
14 квітня 2024 03:52
Фото ілюстративне
Повітряна тривога в Україні 14 квітня вночі — у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій областях. Повітряні сили попереджають про активність ворожої тактичної авіації на цьому напрямку.
В яких регіонах зараз небезпечно — сповіщає Офіційна карта повітряних тривог України.
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"На південно-східному напрямку — загроза застосування авіаційних засобів ураження!", — інформують військові Повітряних сил ЗСУ.
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