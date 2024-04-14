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Повітряна тривога в Україні — де у небі ворожа авіація

14 квітня 2024 03:52
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Повітряна тривога в Україні вночі 14 квітня, які області
Фото ілюстративне
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Повітряна тривога в Україні 14 квітня вночі — у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій областях. Повітряні сили попереджають про активність ворожої тактичної авіації на цьому напрямку. 

В яких регіонах зараз небезпечно — сповіщає 🚀Офіційна карта повітряних тривог України

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Повітряна тривога 14 квітня 

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Карта повітряних тривог в Україні 14 квітня. Скриншот: alerts.in.ua

"На південно-східному напрямку — загроза застосування авіаційних засобів ураження!", — інформують військові Повітряних сил ЗСУ. 

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Новина доповнюється. 

повітряна тривога

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