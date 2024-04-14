Воздушная тревога в Украине ночью 14 апреля, какие области

Воздушная тревога в Украине — где в небе вражеская авиация
14 апреля 2024 03:52
Фото иллюстративное
Воздушная тревога в Украине 14 апреля ночью — в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой областях. Воздушные силы предупреждают об активности вражеской тактической авиации на этом направлении.
В каких регионах сейчас опасно — сообщает Официальная карта уездных тревог Украины.
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"На юго-восточном направлении — угроза применения авиационных средств поражения!", — Информируют военные Воздушных сил ВСУ.
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