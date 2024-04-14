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Воздушная тревога в Украине — где в небе вражеская авиация

14 апреля 2024 03:52
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Воздушная тревога в Украине ночью 14 апреля, какие области
Фото иллюстративное
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Воздушная тревога в Украине 14 апреля ночью — в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой областях. Воздушные силы предупреждают об активности вражеской тактической авиации на этом направлении.

В каких регионах сейчас опасно — сообщает 🚀 Официальная карта уездных тревог Украины.

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Воздушная тревога 14 апреля

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Карта воздушных тревог в Украине 14 апреля. Скриншот: alerts.in.ua

"На юго-восточном направлении — угроза применения авиационных средств поражения!", — Информируют военные Воздушных сил ВСУ.

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Новость дополняется.

воздушная тревога

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