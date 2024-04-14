Воздушная тревога в Украине ночью 14 апреля, какие области

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Воздушная тревога в Украине 14 апреля ночью — в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой областях. Воздушные силы предупреждают об активности вражеской тактической авиации на этом направлении.

В каких регионах сейчас опасно — сообщает Официальная карта уездных тревог Украины.

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Воздушная тревога 14 апреля

Карта воздушных тревог в Украине 14 апреля. Скриншот: alerts.in.ua

"На юго-восточном направлении — угроза применения авиационных средств поражения!", — Информируют военные Воздушных сил ВСУ.

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