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Повітряна тривога в Україні — для яких регіонів загроза

25 квітня 2024 13:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Повітряна тривога в Україні — для яких регіонів загроза
Ракета в небі. Фото: DW
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Повітряну тривогу в деяких областях України оголосили вдень, 25 квітня. Йдеться про Київську, Сумську, Полтавську, Черкаську, Кіровоградську, Чернігівську, Дніпропетровську, Запорізьку та Донецьку.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряна тривога в Україні

Наразі існує загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Карта тривог має такий вигляд:

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, окупаційна армія РФ обстріляла дев'ять населених пунктів Херсонської області та сам Херсон. Внаслідок ворожої атаки троє осіб отримали поранення, також є значні руйнування.

Також російські загарбники не припиняють тероризувати Дніпропетровщину. Уночі 25 квітня ворог завдав декілька ударів по Нікопольщині. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. 

війна
Україна
обстріли
окупанти
повітряна тривога
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