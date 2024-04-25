Повітряна тривога в Україні — для яких регіонів загроза

Ракета в небі. Фото: DW

Повітряну тривогу в деяких областях України оголосили вдень, 25 квітня. Йдеться про Київську, Сумську, Полтавську, Черкаську, Кіровоградську, Чернігівську, Дніпропетровську, Запорізьку та Донецьку.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Наразі існує загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, окупаційна армія РФ обстріляла дев'ять населених пунктів Херсонської області та сам Херсон. Внаслідок ворожої атаки троє осіб отримали поранення, також є значні руйнування.

Також російські загарбники не припиняють тероризувати Дніпропетровщину. Уночі 25 квітня ворог завдав декілька ударів по Нікопольщині. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.