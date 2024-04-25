Повітряна тривога в Україні — для яких регіонів загроза
Повітряну тривогу в деяких областях України оголосили вдень, 25 квітня. Йдеться про Київську, Сумську, Полтавську, Черкаську, Кіровоградську, Чернігівську, Дніпропетровську, Запорізьку та Донецьку.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
Наразі існує загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.
Карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, окупаційна армія РФ обстріляла дев'ять населених пунктів Херсонської області та сам Херсон. Внаслідок ворожої атаки троє осіб отримали поранення, також є значні руйнування.
Також російські загарбники не припиняють тероризувати Дніпропетровщину. Уночі 25 квітня ворог завдав декілька ударів по Нікопольщині. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.
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