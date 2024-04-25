Воздушная тревога в Украине — для каких регионов угроза

Ракета в небе. Фото: DW

Воздушную тревогу в некоторых областях Украины объявили днем, 25 апреля. Речь идет о Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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В настоящее время существует угроза применения баллистического вооружения с востока.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Карта тревог выглядит следующим образом:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, оккупационная армия РФ обстреляла девять населенных пунктов Херсонской области и сам Херсон. В результате вражеской атаки три человека получили ранения, также есть значительные разрушения.

Также российские захватчики не перестают терроризировать Днепропетровщину. Ночью 25 апреля враг нанес несколько ударов по Никопольщине. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.