Воздушная тревога в Украине — для каких регионов угроза
Воздушную тревогу в некоторых областях Украины объявили днем, 25 апреля. Речь идет о Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
В настоящее время существует угроза применения баллистического вооружения с востока.
Карта тревог выглядит следующим образом:
Напомним, оккупационная армия РФ обстреляла девять населенных пунктов Херсонской области и сам Херсон. В результате вражеской атаки три человека получили ранения, также есть значительные разрушения.
Также российские захватчики не перестают терроризировать Днепропетровщину. Ночью 25 апреля враг нанес несколько ударов по Никопольщине. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
Читайте Новини.LIVE!