РФ тероризує Дніпропетровщину — в ОВА розповіли про наслідки нічних вибухів

Наслідки обстрілів. Фото: Сергій Лисак\Telegram

Російські загарбники не припиняють тероризувати Дніпропетровщину. Уночі 25 квітня ворог завдав декілька ударів по Нікопольщині. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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За словами Лисака, під артилерійським обстрілом опинилися Червоногригорівська громада, Нікополь та Марганець.

Внаслідок атаки загорівся газогін, також пошкоджені два приватні будинки, теплиця, пам'ятник, лінії електропередач та стовп вуличного освітлення.

Крім того, як додають в ОВА, уламки збитої ракети пошкодили приватну оселю на Синельниківщині.

На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

Наслідки обстрілів. Фото: Сергій Лисак\Telegram

Скриншот

Нагадаємо, під ранок 25 квітня окупанти атакували Черкаську область. Уламки збитої повітряної цілі пошкодили об’єкт критичної інфраструктури. На щастя, минулося без загиблих.

24 квітня Росія атакувала Одесу ракетами з тактичної авіації. Під ударом опинилися житлові будинки, у яких вилетіли вікна та осипалася стеля.

Того ж дня ворог завдав ракетного удару по Сумській області. Під прицілом окупантів опинилося передмістя обласного центру.