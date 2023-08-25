Повітряна тривога в Україні: яка небезпека

Ворожий МіГ-31. Фото: росЗМІ

Сьогодні ввечері, 25 серпня, в Україні оголосили повітряну тривогу. Зафіксовано виліт ворожого МіГ-31.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Наразі по всій Україні оголошено ракетну небезпеку.

"Зафіксовано зліт МиГ-31К ПКС рф з аеродрому Саваслейка", — йдеться у повідомленні

Людей закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог виглядає ось так:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти продовжували вести обстріли цивільного населення Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області. Сьогодні вранці, о 06:30, ворог обстріляв с. Подоли Куп'янського району де було поранено 59-річного цивільного чоловіка.

Також ми писали, що серед вночі 24 серпня у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Росіяни вдарили по місту ракетами.

Додамо, у середу, 23 серпня, російські окупанти атакували Сумську область. Ворожим ударом було зруйновано навчальний заклад.