Повітряна тривога в Україні: яка небезпека
Сьогодні ввечері, 25 серпня, в Україні оголосили повітряну тривогу. Зафіксовано виліт ворожого МіГ-31.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога
Наразі по всій Україні оголошено ракетну небезпеку.
"Зафіксовано зліт МиГ-31К ПКС рф з аеродрому Саваслейка", — йдеться у повідомленні
Людей закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.
Наразі карта тривог виглядає ось так:
Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти продовжували вести обстріли цивільного населення Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області. Сьогодні вранці, о 06:30, ворог обстріляв с. Подоли Куп'янського району де було поранено 59-річного цивільного чоловіка.
Також ми писали, що серед вночі 24 серпня у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Росіяни вдарили по місту ракетами.
Додамо, у середу, 23 серпня, російські окупанти атакували Сумську область. Ворожим ударом було зруйновано навчальний заклад.