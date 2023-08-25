Воздушная тревога в Украине: какая опасность

Вражеский МиГ-31. Фото: росСМИ

Сегодня вечером, 25 августа, в Украине объявили воздушную тревогу. Зафиксирован вылет вражеского МиГ-31.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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В настоящее время по всей Украине объявлена ракетная опасность.

"Зафиксирован взлет МиГ-31К ПКС РФ с аэродрома Саваслейка", — говорится в сообщении

Люди призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты продолжали вести обстрелы гражданского населения Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области. Сегодня утром в 06:30 враг обстрелял с. Подолы Купянского района, где был ранен 59-летний мирный мужчина.

Также мы писали, что ночью 24 августа в Днепре прогремели мощные взрывы. Россияне ударили по городу ракетами.

Добавим, в среду, 23 августа, российские оккупанты атаковали Сумскую область. Вражеским ударом было разрушено учебное заведение.