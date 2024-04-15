Повітряна тривога в Україні — яким областям загрожує балістичний обстріл

Ракета в небі. Фото ілюстративне: DEFENSE EXPRESS

В Україні у деяких південних областях оголосили повітряну тривогу 15 квітня. Небезпека пов'язана із застосуванням балістичного озброєння.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

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11:44 у Херсонській та Миколаївській областях оголосили повітряну тривогу через застосування балістичного озброєння.

11:48 небезпека поширилися на Одеську та Кіровоградську області.

Скриншот допису

Нагадаємо, за минулу добу російські окупанти завдали близько 400 ударів з різного озброєння по Запорізькій області. Під прицілом було сім населених пунктів, є загиблий та поранена.

Крім того, 14 квітня у Дніпропетровській області пролунали вибухи. Над областю Повітряні Сили збили ракету. Уламки ворожих ракет впали на житлові будинки, що призвело до пожежі.