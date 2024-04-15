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Повітряна тривога в Україні — яким областям загрожує балістичний обстріл

15 квітня 2024 11:59
оновлено: 12:06
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Козюк Тетяна
редактор
Повітряна тривога в Україні — яким областям загрожує балістичний обстріл
Ракета в небі. Фото ілюстративне: DEFENSE EXPRESS
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Україні у деяких південних областях оголосили повітряну тривогу 15 квітня. Небезпека пов'язана із застосуванням балістичного озброєння.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ. 

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11:44 у Херсонській та Миколаївській областях оголосили повітряну тривогу через застосування балістичного озброєння. 

11:48 небезпека поширилися на Одеську та Кіровоградську області. 

Повітряна тривога 15 квітня
Скриншот допису

Нагадаємо, за минулу добу російські окупанти завдали близько 400 ударів з різного озброєння по Запорізькій області. Під прицілом було сім населених пунктів, є загиблий та поранена. 

 Крім того, 14 квітня у Дніпропетровській області пролунали вибухи. Над областю Повітряні Сили збили ракету. Уламки ворожих ракет впали на житлові будинки, що призвело до пожежі. 

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