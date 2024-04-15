Воздушная тревога в Украине — каким областям грозит баллистический обстрел

Ракета в небе. Фото иллюстративное: DEFENSE EXPRESS

В Украине в некоторых южных областях была объявлена воздушная тревога 15 апреля. Опасность связана с применением баллистического вооружения.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Читайте также:

Воздушная тревога в Украине

11:44 в Херсонской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу из-за применения баллистического вооружения.

11:48 опасность распространилась на Одесскую и Кировоградскую области.

Скриншот поста

Напомним, за минувшие сутки российские оккупанты нанесли около 400 ударов с разного вооружения по Запорожской области. Под прицелом было семь населенных пунктов, есть погибший и раненый.

Кроме того, 14 апреля в Днепропетровской области раздались взрывы. Над областью Воздушные Силы сбили ракету. Обломки вражеских ракет упали на жилые дома, что привело к пожару.