Воздушная тревога в Украине — каким областям грозит баллистический обстрел
В Украине в некоторых южных областях была объявлена воздушная тревога 15 апреля. Опасность связана с применением баллистического вооружения.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
11:44 в Херсонской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу из-за применения баллистического вооружения.
11:48 опасность распространилась на Одесскую и Кировоградскую области.
Напомним, за минувшие сутки российские оккупанты нанесли около 400 ударов с разного вооружения по Запорожской области. Под прицелом было семь населенных пунктов, есть погибший и раненый.
Кроме того, 14 апреля в Днепропетровской области раздались взрывы. Над областью Воздушные Силы сбили ракету. Обломки вражеских ракет упали на жилые дома, что привело к пожару.
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