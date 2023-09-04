Окупанти обстріляли інфраструктурний об'єкт в Дніпропетровській області, — Лисак
Сьогодні зранку, 4 вересня, російські окупанти атакували Дніпропетровську область. Ворог влучив по інфраструктурному об'єкту.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Обстріл Дніпропетровської області
За словами Лисака, в небі над Дніпропетровською областю захисники з Повітряного командування "Схід" знищили шість російських безпілотників.
Однак є влучання по інфраструктурному об'єкту в Дніпровському районі.
"Там виникла пожежа. Наслідки уточнюються", — розповів Лисак.
За попередньою інформацією, люди не постраждали.
Нагадаємо, розпочалася 558 доба повномасштабного російського вторгнення на територію України. Вночі, 4 вересня, окупанти знову вдалися до атаки за допомогою ударних БпЛА "Shahed-136/131".
Також ми писали, що вчора, 3 вересня, російські терористи обстріляли Херсонську область. Внаслідок удару по Білозерці загинув місцевий житель.
Додамо, у суботу, 2 вересня, російські окупанти обстріляли Херсонську область. Так, через удар ворога по Бериславському району загинув мирний житель.