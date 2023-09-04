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Окупанти обстріляли інфраструктурний об'єкт в Дніпропетровській області, — Лисак

4 вересня 2023 08:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти обстріляли інфраструктурний об'єкт в Дніпропетровській області, — Лисак
Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Фото: Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні зранку, 4 вересня, російські окупанти атакували Дніпропетровську область. Ворог влучив по інфраструктурному об'єкту.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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За словами Лисака, в небі над Дніпропетровською областю захисники з Повітряного командування "Схід" знищили шість російських безпілотників. 

Однак є влучання по інфраструктурному об'єкту в Дніпровському районі.

"Там виникла пожежа. Наслідки уточнюються", — розповів Лисак.

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

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Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, розпочалася 558 доба повномасштабного російського вторгнення на територію України. Вночі, 4 вересня, окупанти знову вдалися до атаки за допомогою ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Також ми писали, що вчора, 3 вересня, російські терористи обстріляли Херсонську область. Внаслідок удару по Білозерці загинув місцевий житель. 

Додамо, у суботу, 2 вересня, російські окупанти обстріляли Херсонську область. Так, через удар ворога по Бериславському району загинув мирний житель

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