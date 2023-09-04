Воздушная тревога в Украине: какая причина

Российский МиГ-31К. Фото: росСМИ

Сегодня, 4 сентября, около 13:30 в Украине объявили воздушную тревогу. В настоящее время существует ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Читайте также:

Воздушная тревога

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что был зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

"Вся Украина — ракетная опасность!" — говорится в сообщении.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, сегодня утром, 4 сентября, российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Враг попал по инфраструктурному объекту.

Также мы писали, что сегодня ночью, 4 сентября, российские захватчики атаковали Одесскую область. Для очередного обстрела враг использовал ударные беспилотники.

Добавим, за прошедшие сутки враг совершил 57 обстрелов Херсонской области. Оккупанты выпустили 271 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", беспилотников и авиации.