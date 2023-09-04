За минулу добу окупанти майже 60 разів обстріляли Херсонську область: загинула людина

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

За минулу добу ворог здійснив 57 обстрілів Херсонської області. Окупанти випустили 271 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", безпілотників та авіації.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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За словами Прокудіна, по Херсону загарбники випустили десять снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю птахоферми у Херсонському районі; адміністративну будівлю у Бериславському районі; будівлі навчального закладу та акціонерного товариства у Херсоні", — розповів він.

Внаслідок російського обстрілу одна людина загинула, ще п'ять отримали поранення, у тому числі одна дитина.

Допис Прокудіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні зранку, 4 вересня, російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Ворог влучив по інфраструктурному об'єкту.

Також ми писали, що сьогодні вночі, 4 вересня, російські загарбники атакували Одеську область. Для чергового обстрілу ворог використовував ударні безпілотники.

Додамо, вчора, 3 вересня, російські терористи обстріляли Херсонську область. Внаслідок удару по Білозерці загинув місцевий житель.