Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow За минулу добу окупанти майже 60 разів обстріляли Херсонську область: загинула людина arrow

За минулу добу окупанти майже 60 разів обстріляли Херсонську область: загинула людина

4 вересня 2023 09:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
За минулу добу окупанти майже 60 разів обстріляли Херсонську область: загинула людина
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

За минулу добу ворог здійснив 57 обстрілів Херсонської області. Окупанти випустили 271 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", безпілотників та авіації.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Читайте також:

Обстріл Херсонської області

За словами Прокудіна, по Херсону загарбники випустили десять снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю птахоферми у Херсонському районі; адміністративну будівлю у Бериславському районі; будівлі навчального закладу та акціонерного товариства у Херсоні", — розповів він.

Внаслідок російського обстрілу одна людина загинула, ще п'ять отримали поранення, у тому числі одна дитина.

null
Допис Прокудіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні зранку, 4 вересня, російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Ворог влучив по інфраструктурному об'єкту.

Також ми писали, що сьогодні вночі, 4 вересня, російські загарбники атакували Одеську область. Для чергового обстрілу ворог використовував ударні безпілотники.

Додамо, вчора, 3 вересня, російські терористи обстріляли Херсонську область. Внаслідок удару по Білозерці загинув місцевий житель. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

None

Зеленський поїде на сесію ООН: Кислиця озвучив головні теми

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

07:25 Тест з сірниками: цю задачу здатен розв'язати лише геніальний розум

07:51 Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз