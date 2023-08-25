В Україні знову оголосили повітряну тривогу: зафіксовано ракетну небезпеку

МіГ-31К. Фото: росЗМІ

У п'ятницю, 25 серпня, по Україні втретє оголосили масштабну повітряну тривогу. Зафіксовано зліт винищувачів із РФ.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також:

Повітряна тривога по Україні

У Повітряних силах повідомили, що зафіксовано зліт винищувача МІГ-31К. Існує ракетна небезпека на всій території країни.

Повідомлення повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Станом на 20:24 карта повітряних тривог виглядає так:

Повітряна тривога в Україні. Фото: Карта повітряних тривог

Нагадаємо, минулої доби російські окупанти продовжували вести обстріл цивільного населення Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського і Куп'янського районів області. Сьогодні вранці о 06:30 ворог обстріляв с. Подоли Куп'янського району, де було поранено 59-річного мирного чоловіка.

Також ми писали, що вночі 24 серпня у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Росіяни вдарили містом ракетами.

Додамо, у середу, 23 серпня, російські окупанти атакували Сумську область. Ворожим ударом було зруйновано навчальний заклад.