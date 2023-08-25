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Воздушная тревога в Украине: какие области могут атаковать ракеты

25 августа 2023 23:31
обновлено: 23:50
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Повітряна тривога ввечері:
ПВО сбивает ракеты. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Украине вечером, 25 августа, снова объявили угрозу ракетного удара. Так, в результате взлета российского истребителя МиГ-31К в стране объявлена воздушная тревога, "покраснели" все области.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 23:33. Воздушные силы предупреждают об угрозе ракетного удара из-за взлета вражеского бомбардировщика МиГ-31К.

Обновлено 23:35. Мониторинговые каналы напоминают, чем опасен Миг-31К.

"МиГ-31К - носитель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которая представляет угрозу для всех регионов страны" , - говорится в сообщении.

Источник: t.me/war_monitor

Обновлено 23:39. Тем временем в Харькове зафиксировали БПЛА.

Источник: t.me/kharkivlife

Обновлено 23:49. Украиной последовали отбои воздушной тревоги.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновляется...

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