Повітряна тривога в Україні: які області під загрозою атаки БпЛА
Вночі, 30 серпня, російські окупанти знову не дають спокою Україні. так, у повітряному просторі зафіксували ворожі безпілотники, а областями шириться повітряна тривога. Зокрема, "почервоніли" Сумська, Чернігівська, полтавська та інші.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Оновлено 00:08. Наразі повітряна тривога спостерігається в Чернігівській, Сумській, Полтавській та частково Кіровоградській областях.
Повітряні сили попереджають про загрозу атаки БпЛА в "червоних" областях.
Оновлено 00:30. Повітряна тривога шириться країною й на інші області.
Оновлено 00:36. "Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська області — загроза застосування ударних БпЛА!" — повідомляють Повітряні сили.
Оновлено 00:45. Повітряні сили повідомляють про дві групи БпЛА, що рухають в різних напрямках.
"Перша група ворожих ударних БпЛА знаходиться в районі меж Сумської та Чернігівської областей, рухається у напрямку Києва.
Друга група знаходиться в районі меж Дніпропетровської та Миколаївської областей, рухається у напрямку Кропивницького", — йдеться в повідомленні.
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