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Повітряна тривога в Україні: які області під загрозою атаки БпЛА

30 серпня 2023 00:04
оновлено: 00:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога в Україні: які області під загрозою атаки БпЛА
ППО працює по цілях. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вночі, 30 серпня, російські окупанти знову не дають спокою Україні. так, у повітряному просторі зафіксували ворожі безпілотники, а областями шириться повітряна тривога. Зокрема, "почервоніли" Сумська, Чернігівська, полтавська та інші.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 00:08. Наразі повітряна тривога спостерігається в Чернігівській, Сумській, Полтавській та частково Кіровоградській областях.

Повітряні сили попереджають про загрозу атаки БпЛА в "червоних" областях.

Повітряна тривога в Україні, загроза атаки БпЛА. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:30. Повітряна тривога шириться країною й на інші області.

Оновлено 00:36. "Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська області — загроза застосування ударних БпЛА!" — повідомляють Повітряні сили.

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 00:45. Повітряні сили повідомляють про дві групи БпЛА, що рухають в різних напрямках.

"Перша група ворожих ударних БпЛА знаходиться в районі меж Сумської та Чернігівської областей, рухається у напрямку Києва.
Друга група  знаходиться в районі меж Дніпропетровської та Миколаївської областей, рухається у напрямку Кропивницького", — йдеться в повідомленні.

Повітряна тривога в Україні, загроза атаки БпЛА. Фото: alerts.in.ua

Оновлюється...

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