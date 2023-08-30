Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Воздушная тревога в Украине: какие области под угрозой атаки БпЛА arrow

Воздушная тревога в Украине: какие области под угрозой атаки БпЛА

30 августа 2023 00:04
обновлено: 00:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога в Украине: какие области под угрозой атаки БпЛА
ПВО работает по целям. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ночью, 30 августа, российские оккупанты снова не дают покоя Украине. да, в воздушном пространстве зафиксировали вражеские беспилотники, а по областям распространяется воздушная тревога. В частности, покраснели Сумская, Черниговская, полтавская и другие.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Обновлено 00:08. В настоящее время воздушная тревога наблюдается в Черниговской, Сумской, Полтавской и частично Кировоградской областях.

Воздушные силы предупреждают об угрозе атаки БПЛА в "красных" областях.

Воздушная тревога в Украине, угроза атаки БПЛА. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:30. Воздушная тревога распространяется по стране и на другие области.

Обновлено 00:36. "Николаевская, Херсонская, Кировоградская области - угроза применения ударных БПЛА!" - Сообщают Воздушные силы.

Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 00:45. Воздушные силы сообщают о двух группах БпЛА, двигающих в разных направлениях.

"Первая группа вражеских ударных БПЛА находится в районе границ Сумской и Черниговской областей, двигается в направлении Киева.
Вторая группа находится в районе границ Днепропетровской и Николаевской областей, двигается в направлении Кропивницкого» , - говорится в сообщении.

Воздушная тревога в Украине, угроза атаки БПЛА. Фото: alerts.in.ua

Обновляется...

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Главные новости 29 августа: прощание с пилотом "Джусом", продвижение ВСУ, соглашение с Японией

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз