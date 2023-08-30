Воздушная тревога в Украине: какие области под угрозой атаки БпЛА

ПВО работает по целям. Фото: google.com

Ночью, 30 августа, российские оккупанты снова не дают покоя Украине. да, в воздушном пространстве зафиксировали вражеские беспилотники, а по областям распространяется воздушная тревога. В частности, покраснели Сумская, Черниговская, полтавская и другие.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 00:08. В настоящее время воздушная тревога наблюдается в Черниговской, Сумской, Полтавской и частично Кировоградской областях.

Воздушные силы предупреждают об угрозе атаки БПЛА в "красных" областях.

Воздушная тревога в Украине, угроза атаки БПЛА. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:30. Воздушная тревога распространяется по стране и на другие области.

Обновлено 00:36. "Николаевская, Херсонская, Кировоградская области - угроза применения ударных БПЛА!" - Сообщают Воздушные силы.

Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 00:45. Воздушные силы сообщают о двух группах БпЛА, двигающих в разных направлениях.

"Первая группа вражеских ударных БПЛА находится в районе границ Сумской и Черниговской областей, двигается в направлении Киева.

Вторая группа находится в районе границ Днепропетровской и Николаевской областей, двигается в направлении Кропивницкого» , - говорится в сообщении.

Воздушная тревога в Украине, угроза атаки БПЛА. Фото: alerts.in.ua

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