Воздушная тревога в Украине: какие области под угрозой атаки БпЛА
Ночью, 30 августа, российские оккупанты снова не дают покоя Украине. да, в воздушном пространстве зафиксировали вражеские беспилотники, а по областям распространяется воздушная тревога. В частности, покраснели Сумская, Черниговская, полтавская и другие.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Обновлено 00:08. В настоящее время воздушная тревога наблюдается в Черниговской, Сумской, Полтавской и частично Кировоградской областях.
Воздушные силы предупреждают об угрозе атаки БПЛА в "красных" областях.
Обновлено 00:30. Воздушная тревога распространяется по стране и на другие области.
Обновлено 00:36. "Николаевская, Херсонская, Кировоградская области - угроза применения ударных БПЛА!" - Сообщают Воздушные силы.
Обновлено 00:45. Воздушные силы сообщают о двух группах БпЛА, двигающих в разных направлениях.
"Первая группа вражеских ударных БПЛА находится в районе границ Сумской и Черниговской областей, двигается в направлении Киева.
Вторая группа находится в районе границ Днепропетровской и Николаевской областей, двигается в направлении Кропивницкого» , - говорится в сообщении.
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