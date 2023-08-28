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Повітряна тривога в Україні: які регіони в небезпеці

28 серпня 2023 04:03
оновлено: 04:31
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повітряна тривога в Україні вночі 28 серпня: які регіони в небезпеці
Пуск ворожих ракет. Фото: російські ЗМІ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі 28 серпня, в Україні у деяких областях оголосили повітряну тривогу. У небезпеці зараз східні регіони. Зафіксовано імовірні пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Повітряна тривога в Україні вночі 28 серпня

Моніторингові канали повідомляють, що для України нині існує ракетна небезпека. Зафіксовано імовірні пуски крилатих ракет "Калібр". У небезпеці зараз східні області.

Мапа повітряних тривог нині така:

04:13:

Україною шириться повітряна тривога.

04:31:

До мапи повітряних тривог додалися Київська, Черкаська, Хмельницька, Рівненська, Тернопільська області.

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 27 серпня, Росія знову вдалася до атаки на Україну. Так, попередньо ракети типу Х-101/555/55 випустили з Каспію літаки Ту-95МС.

Ракети загрожували всім областям, було чути повторні вибухи в Київському регіоні. Перед цим працювали сили ППО біля столиці.

Також ми повідомляли, що ракети вночі 27 серпня маневрували у повітряному просторі України. На тлі масштабної повітряної тривоги удар стався по Києву, лунали потужні вибухи.

Додамо, що загроза повторних ударів по областях України в неділю вночі, 27 серпня, зберігалася довго, таким чином тривала повітряна тривога. Цілі ворога маневрували над країною, постійно змінюючи напрямок.

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