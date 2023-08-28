Повітряна тривога в Україні вночі 28 серпня: які регіони в небезпеці

Повітряна тривога в Україні: які регіони в небезпеці
Вночі 28 серпня, в Україні у деяких областях оголосили повітряну тривогу. У небезпеці зараз східні регіони. Зафіксовано імовірні пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Повітряна тривога в Україні вночі 28 серпня
Моніторингові канали повідомляють, що для України нині існує ракетна небезпека. Зафіксовано імовірні пуски крилатих ракет "Калібр". У небезпеці зараз східні області.
Мапа повітряних тривог нині така:
04:13:
Україною шириться повітряна тривога.
04:31:
До мапи повітряних тривог додалися Київська, Черкаська, Хмельницька, Рівненська, Тернопільська області.
Нагадаємо, у ніч проти неділі, 27 серпня, Росія знову вдалася до атаки на Україну. Так, попередньо ракети типу Х-101/555/55 випустили з Каспію літаки Ту-95МС.
Ракети загрожували всім областям, було чути повторні вибухи в Київському регіоні. Перед цим працювали сили ППО біля столиці.
Також ми повідомляли, що ракети вночі 27 серпня маневрували у повітряному просторі України. На тлі масштабної повітряної тривоги удар стався по Києву, лунали потужні вибухи.
Додамо, що загроза повторних ударів по областях України в неділю вночі, 27 серпня, зберігалася довго, таким чином тривала повітряна тривога. Цілі ворога маневрували над країною, постійно змінюючи напрямок.